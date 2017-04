Tranen bij slachtoffer bij demonstratie in Arnhem

ARNHEM - Tijdens de manifestatie tegen anti-homogeweld kwam de tranen bij Ronnie, die vorig weekend het slachtoffer werd van mishandeling.

Even daarvoor had hij op het podium gestaan en had zijn man Jasper de menigte toegesproken. 'Sinds we hier zijn, wordt het heel emotioneel', zei Ronnie. 'Dit hadden wij nooit verwacht. Duizenden mensen die voor ons opkomen, maar vooral voor de homo's en lesbiennes', vult Jasper aan.

'Het was een hele rare week, we worden geleefd als het ware. Laten we hopen dat we nu wat meer rust krijgen zodat we het een plekje kunnen geven.'

Nelson Mandela geciteerd

Waarnemend burgemeester Boele Staal van Arnhem citeerde in zijn speech Nelson Mandela. 'Als je kan leren haten, kan je ook leren liefhebben.' De burgervader riep op tot tolerantie en maakte ook nog een statement. 'Het zijn ouders die hun kinderen moeten opvoeden, die moeten leren om lief te hebben.'

