NEC is kansloos tegen Ajax; 1-5

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - NEC heeft in de eigen Goffert dik verloren van Ajax. Vooral in de eerste helft waren de Nijmegenaren armetierig. De vijf verdedigers konden niet verhinderen dat het bij rust al 0-3 stond. De tweede helft was voor de statistieken. Invaller Ferdi Kadioglu deed nog wel wat terug maar als Ajax aanzette was het veel te goed: 1-5

'90 Het was al een tijdje gespeeld, maar nu is er ook afgefloten. NEC is kansloos tegen Ajax. 1-5. Direct na afloop roept Hyballa zijn mannen bij elkaar. De supporters bedanken de spelers en Kadioglu wordt toegezongen. '88 Rayhi had nog voor een doekje voor het bloeden kunnen zorgen, maar zijn knal wordt gekeerd. '87 Tot overmaat van ramp staat concurrent ADO Den Haag ook nog eens voor. Het is een zwaar weekend in Nijmegen. '83 Grot gaat van het veld, hij wordt gewisseld. Formitschow komt in het veld voor de laatste minuten. '77 GOAL NEC is wat meer in de aanval maar Hakim Ziyech laat zijn klasse zien en loopt door het hart van de Nijmeegse defensie. Hij maakt de vijfde voor Ajax. '69 Wissel: Julian von Haacke komt er in, hij vervangt Gregor Breinburg. '60 Scheidsrechter Bas Nijhuis heeft het gedaan bij het Nijmeegse publiek nadat hij Klaassen geen kaart geeft. '59 GOAL De opleving was van korte duur. Traoré is opnieuw de gevierde man: 1-4 '57 Het was wat mat op de tribunes, maar de treffer van Kadioglu brengt wat teweeg. '51 GOAL! NEC doet wat terug. Kadioglu lobt de bal over Onana. 1-3 '50 Kadioglu laat zich zien. Hij dribbelt de zestien in en schiet net voorlangs. 49' Een scrimmage uit het boekje lijkt verkeerd af te lopen als Klaassen de bal, via de benen van Delle, binnen werkt. Maar hij staat buitenspel. 46' De tweede helft is begonnen. Ferdi Kadioglu komt er in, Frank Sturing wordt gewisseld. NEC schakelt over naar 4-3-3 45' Rust. Een deel van de supporters fluit. De tweede helft lijkt een formaliteit. 44' Ineens is daar Klaassen voor Ajax, maar Joris Delle redt fraai en voorkomt de vierde treffer. 42' De wedstrijd kabbelt voort. Ajax lijkt niet echt te willen, NEC vooral niet te kunnen. 30' GOAL NEC leek beter in de wedstrijd te komen, maar krijgt de derde goal tegen. Traoré is de Nijmeegse verdediging veel te slim af. 24' Kansen voor NEC. Rayhi's schot wordt geblokkeerd en Burnet knalt naast. NEC komt beter in de wedstrijd, maar staat wel met 2-0 achter. 23' Weer een kans voor Rayhi. Hij verovert de bal en schiet vanuit een moeilijke hoek in het zijnet. Aan de andere kant had Younes de 0-3 moeten maken. 20' Een kans voor NEC. Mohammed Rayhi schiet, recht in de handen van Ajax-keeper Andre Onana. 18' Het optimisme op de tribunes verdwijnt snel. Na een blinde bal vooruit wordt er gemord op de tribune. 10' GOAL! Het gaat helemaal mis bij NEC. Nu staat Neres vogeltje vrij voor het doel en faalt niet: 2-0 5' GOAL - NEC komt al heel snel op achterstand. Een voorzet van David Neres wordt door Wojciech Golla in eigen goal gewerkt. 19.45 Veel sfeer op de tribune. En er is afgetrapt. 19.25 De supporters zijn duidelijk. Met z'n allen naar Twente, de volgende wedstrijd. 19.15 De opstelling van NEC: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Sturing, Burnet; Bikel, Breinburg, Rayhi; Awoyini, Grot