Honderden bezoekers zien plaatsing voetgangersbrug Dieren, bekijk hier de foto's

DIEREN - Een nieuwe voetgangersbrug is zaterdag met grote hijskranen op het station in Dieren geplaatst. Het spektakel trok honderden bezoekers. Een speciaal ingerichte tribune zat afgeladen vol.

De brug werd de afgelopen maanden in delen vanuit de fabriek in Almelo naar het parkeerterrein op de hoek Noorder Parallelweg – Koningin Julianalaan in Dieren gebracht. Daar is de brug in elkaar gezet.

Vorige week werd de liftschacht aan de zuidzijde aan het Stationsplein geplaatst en zaterdag werden alle brugdelen op hun definitieve plek gezet. De werkzaamheden zijn vlekkeloos verlopen.

Door de werkzaamheden is de Noorder Parallelweg tot en met maandag middernacht nog dicht. De N348 was zaterdag ook enkele uren afgesloten voor het verkeer. Verder rijden er dit weekend ook geen treinen bij Dieren.

Kijk hieronder naar foto’s vanuit de lucht en vanaf de grond van de plaatsing van de voetgangersbrug op het station in Dieren.

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

