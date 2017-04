Hattrick-held Van Wolfswinkel schiet Vitesse voorbij Heerenveen

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Ricky van Wolfswinkel heeft zaterdagavond een gooi naar de topscorerstitel gedaan in de wedstrijd tegen Heerenveen. De spits van de Arnhemmers maakte drie goals in de 4-2 gewonnen wedstrijd tegen de Friezen. Vitesse speelde bij vlagen erg goed en toonde de vorm die nodig is voor de bekerfinale. Heerenveen kreeg het GelreDome één keer stil en dat was met een wondertreffer van Sam Larsson, alleen kwam dat doelpunt te laat om met punten naar huis te gaan.

90': Afgelopen! Vitesse wint met ruime cijfers van Heerenveen: 4-2. 89': GOAL! Wat een wereldgoal nog in GelreDome. Sam Larsson haalt verwoestend uit en schiet de bal de verre kruising in. Helaas voor Heerenveen telt ook deze goal maar één keer. 87': Ricky van Wolfswinkel gaat eraf, Yuning Zhang komt erbij. En ook Rashica gaat van het veld af, Van Bergen mag nog een paar minuten meedoen. 75': GOAL! 4-1! Nog maar ééntje achter op Jörgensen. Het is namelijk Hatt-Ricky. De derde voor Van Wolfswinkel. 69': GOAL! 3-1. Alexnder Büttner laat zijn klasse zien en snelt langs zijn man op, daarna heeft hij ook nog een goede voorzet in huis voor Van Wolfswinkel. De spits maakt alweer zijn tweede van de avond en de 17e van het seizoen. Daarmee staat hij nog maar twee doelpunten achter Feyenoord-spits Jörgensen op de topscorersranglijst. 63': Büttner krijgt weer speelminuten. Hij komt er in voor Nathan. Dat betekent dat Fo or op '10' gaat spelen en Alexander Büttner op linksbuiten. 60': Zo goed als Vitesse de eerste 20 minuten was, zo matig is het nu. Heerenveen komt steeds beter in de wedstrijd. 57': Slagveer kan alleen op doelman Room af, maar kan hem niet passeren. Weer heeft Room een goede redding in huis, nu met zijn voeten. 54': Larsson probeert het eens van een afstand, hij dwingt Eloy Room tot een uiterste inspanning. Goede redding van de doelman aan Arnhemse zijde. 53': Stijn Schaars, oud-Vitesse, komt in de ploeg bij Heerenveen. Hij krijgt applaus van het Arnhemse publiek. 49': 21.128 toeschouwers vandaag in GelreDome, dat is een behoorlijk goedgevuld GelreDome. 46': We zijn weer begonnen! 45': Rust! Het was een leuke eerste helft met een uitblinkende Navarone Foor! 43': Een verre inworp van Leerdam komt bijna op het hoofd van Kashia, maar de bal waait net over hem heen. Mulder kan de bal opvangen. 37': Nathan wordt neergelegd in het strafschopgebied, tenminste dat doet hij vermoeden. Scheidsrechter Kamphuis fluit niet voor een penalty. 36': Foor krijgt het publiek op de banken met een paar fraaie bewegingen langs de zijlijn. Hij speelt zijn tegenstander daarmee zoek. 31':GOAL! Er lijkt een overtreding te worden gemaakt op Nathan, maar scheidsrechter Kamphuis fluit niet. Reza gaat door en speelt de bal op Slagveer, die schiet vervolgens de 2-1 tegen de touwen. Tot woede aan Vitesse-kant. 28': Leerdam is getergd, zo zei hij gister. Dat laat hij ook zien vanavond, speelt erg gedreven. 23': En weer een grote kans. De uitblinkende Navarone Foor geeft de bal voor op Leerdam, die kan koppen en ziet de bal in de handen verdwijnen van Mulder. 22': Dat had de 3-0 al moeten zijn! Foor geeft de bal voor op Van Wolfswinkel en die kopt op de lat. 20': Heerenveen komt er vooralsnog niet aan te pas. Vitesse is heer en meester in het eerste gedeelte van deze wedstrijd. 13': GOAL! Vitesse komt op 2-0! Een prachtige hoekschop wordt door Ricky van Wolfswinkel binnen gekopt, de bal gaat maar net over de lijn. De grens- en scheidsrechter tellen hem in ieder geval. 7': Vitesse drukt meteen door. Nathan komt er goed langs aan de linkerkant en wil weer afleggen, nu is Heerenveen-verdediger Faes er eerder bij. 5': GOAL! Foor krijgt de bal van Nathan mee en wurmt zich door de verdediging van Heerenveen. De aanvaller blijft daarna koel en schiet de bal door de benen van Mulder. 2': Daar was al bijna de eerste goal van de avond. Een vrije trap van Heerenveen kan van dichtbij worden aangeraakt door Reza Ghoochannejhad, maar de spits ziet de bal net over gaan. 1e minuut: De wedstrijd is begonnen! 18.30 uur: De spelers wensen elkaar succes en dan kan de wedstrijd toch echt beginnen. 18.27 uur: De spelers komen het veld op, de aftrap zal binnen een paar minuten volgen. 18.24 uur: Vooralsnog denken de voetbalfans op Twitter dat Vitesse ook deze wedstrijd over de streep trekt deze week. 18.20 uur: Een deel van het Vitesse-publiek kan van de wedstrijd genieten én van de zon. Het stadion is alleen nog lang niet vol. 18.11 uur: Ik kan u alvast verklappen, in de wedstrijd moet er echt meer met scherp geschoten gaan worden. Anders kan het GelreDome niet juichen vanavond. 18.05 uur: De uitvorm van SC Heerenveen is dramatisch. Desondanks houden de supporters uit Friesland er het volste vertrouwen in. 18.02 uur: Bij SC Heerenveen komen we twee oud-Vitessenaren tegen. Erwin Mulder mag het doel bewaken bij de Friezen en Stijn Schaars uit Gendt start op de bank. 18.00 uur: Vitesse begint met Kelvin Leerdam. De back is kritisch op de club omdat hij de laatste weken naar de bank werd verwezen. Maar vandaag mag hij weer starten, dit omdat Kevin Diks geblesseerd is. Arnold Kruiswijk is ook weer terug, nadat Büttner midweeks op linksback stond. Opstelling Vitesse: Room; Leerdam, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Baker, Nathan, Nakamba, Rashica, Van Wolfswinkel, Foor. Zie ook: Getergde Kelvin Leerdam had van Vitesse meer krediet verwacht