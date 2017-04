Atleet Wassink zoekt geld voor zijn Olympische marathon-droom

APELDOORN - Gert-Jan Wassink heeft een Olympische droom. Hij wil in 2020 de marathon in Tokyo lopen.

De 31-jarige atleet uit Apeldoorn heeft het alleen lastig om de financiering voor zijn sport rond te krijgen.

"Ik word deels gefinancierd, maar ik kan vanaf 2018 niet rondkomen van mijn sport. Dat haalt de focus wel wat weg. Ik ben altijd heel creatief geweest qua sponsoring. Ouderwets een zak geven, dan gebeurt niet meer. Ik moet mijn geld bij elkaar sprokkelen, want ik moet er toch mijn boterham mee verdienen. Ik ben bezig met filmpjes op internet, mijn Facebookpagina en mijn website om te laten zien hoe het leven van een topsporter eruit ziet. Ik laat zien wat ik kan betekenen voor een bedrijf, als sportambassadeur."

"Er wordt echt heel veel geld geïnvesteerd in andere sporten, zoals voetbal, maar de cultuur van het hardlopen is vele malen gezonder en is veel makkelijker te integreren in een bedrijfscultuur. Mensen moeten daarin wel goed begeleid worden, maar het is een makkelijke sport om zo in te stappen."

Hij traint in en rond Apeldoorn, maar Wassink blijft een echte Achterhoeker. "D'ran! Ik ben er geboren uit getogen en daar heb ik ook mijn meeste sponsoren zitten. Ik kom uit Varsseveld, net als Lonneke Sloetjes, Robert Gesink en Guus Hiddink. Er zit daar iets in het water of het zit in die sportmentaliteit."