En weer geen Vierdaagse voor Cornee

SON - Hij heeft even flink gescholden, bekent Cornee van der Hijden uit Son en Breugel. Tot zijn grote teleurstelling is hij, net als vorig jaar, uitgeloot voor de Nijmeegse Vierdaagse.

'Vorig jaar wilde ik de Vierdaagse met mijn broer lopen', vertelt Van der Hijden. 'Het ging ons er niet om dat het de 100ste was. We wilden het doen ter ere van mijn vader, die een paar jaar geleden aan longvlieskanker is overleden.'

'Mijn broer en ik hebben ons toen ingeschreven, een half uur na elkaar', zegt Van der Hijden. 'Mijn broer is toen ingeloot en ik niet. Dat was een grote teleurstelling natuurlijk.'

Dit jaar zou het dan toch wel lukken, verwachtte de Brabander. Hij meldde zich opnieuw met zijn broer aan, dit keer met een wandelclubje - in totaal een man of 15. Maar vrijdagmiddag kwam de klap: 'Ik ben weer uitgeloot. En mijn broer is wél ingeloot. Ik vind dit heel zuur.'

Van der Hijden uitte zijn frustratie op Twitter.

'Oneerlijke procedure'

Van der Hijden hoopt dat de organisatie met een andere procedure komt. Want zoals het nu gaat, is oneerlijk, vindt hij. 'Ik vind dat er constant nieuwe mensen mee moeten kunnen doen. Dat gevoel heb ik nu niet. Ik hoor wel eens: mensen lopen al 40 jaar mee. Ja hallo, en ik kom er niet tussen. Ik gun het die mensen, maar er zijn er ook heel veel die afvallen en daar hoor je niets over.'

Een schrale troost, maar voor volgend jaar lijken de kaarten voor Van der Hijden gunstiger te liggen. De organisatie laat dit jaar in elk geval iedereen toe die twee keer achter elkaar is uitgeloot. Als dat volgend jaar ook gebeurt, kan Van der Hijden eindelijk zijn debuut maken.

De organisatie moest tot loting overgaan, omdat er meer belangstellenden waren dan plaatsen. Er kunnen 47.000 wandelaars meedoen, maar er hadden zich 50.403 mensen ingeschreven.

Dat betekende dus meer teleurgestelde reacties op Twitter: