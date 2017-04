Oversteek IJssel Westervoort herdacht bij vernield monument

Toon Kramer - Foto: Omroep Gelderland

WESTERVOORT - In Westervoort is zaterdag de oversteek van de IJssel door geallieerde troepen in 1945 herdacht. Met de oversteek werd een begin gemaakt met de bevrijding van Arnhem en West-Nederland.

De oversteek van de geallieerden, operatie Quick Anger, werd voorafgegaan door beschietingen, waarbij zo'n 70.000 granaten werden afgeschoten. Daarna werden bij Westervoort 20.000 soldaten met voertuigen en geschut overgezet. Tijdens de herdenking hield burgemeester Arend van Hout van Westervoort een toespraak en legden basisschoolleerlingen van Het Ravelijn een bloemstuk bij het monument ter nagedachtenis aan de oversteek aan de Veerdam. Daarbij was ook de 93-jarige veteraan Toon Kramer. Hij vocht als tolk mee met de Engelse Polar Bears. Foto: Omroep Gelderland Vernield Het monument is anderhalve week geleden door onbekenden vernield. Dat gebeurde vier jaar geleden ook al. De politie is op zoek naar mensen, die mogelijk iets gezien op donderdag 30 maart tussen 14 en 18 uur.