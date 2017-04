Wie is Achilles'29-voorzitter Harrie Derks, die vastzit voor fraude?

GROESBEEK - De gearresteerde Harrie Derks is een bekende Groesbeker. De voorzitter van voetbalclub Achilles'29 zit sinds vrijdag vast op verdenking van belastingfraude en witwassen.

Harrie Derks werd in augustus 1998 voorzitter van de club. In de tien jaar daarvoor hield hij zich bezig met de verkoop van verzekeringen en hypotheekbemiddeling. Ook hield hij zich bezig met arbomanagement en onderzoek naar bedrijfsovernames. Daarnaast is Derks al jaren geldschieter van Achilles'29.

Teruggetrokken uit bedrijven

In de afgelopen 20 jaar stonden er verschillende bedrijven op zijn naam. De laatste jaren heeft Derks zich daar volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel grotendeels uit teruggetrokken.

Als voorzitter van Achilles'29 heeft hij zich in de amateurperiode sterk gemaakt voor de belangen van amateurclubs binnen de KNVB. Sinds vorig zomer heeft Derks een conflict met de voetbalbond over het niet verstrekken van een proflicentie. Het ontbreken van die licentie zou bij degradatie uit de Jupiler League desastreuze gevolgen voor de club hebben.

Zwitserse bankrekening

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft Harrie Derks laten oppakken op basis van gegevens van rekeninghouders bij een Zwitserse bank. De dienst spreekt van 'een vermoedelijke zwartspaarder'. Zwitserse banken delen sinds kort gegevens van voorheen geheime bankrekeningen met buitenlandse belastingdiensten.

Het Openbaar Ministerie heeft al laten weten dat de club Achilles'29 niet betrokken is bij het belastingonderzoek.

