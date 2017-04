Negen bestuurders bekeurd in 30 km/h-zone

ULFT - Bij snelheidscontroles in de gemeente Berkelland zijn zaterdagochtend negen bestuurders op de bon geslingerd. Automobilisten werden gecontroleerd in Neede en Eibergen.

De boetes werden allemaal uitgedeeld bij de controle op de Bronbeekstraat in Eibergen. Op die weg geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. 'Wij hebben bestuurders bekeurd die 15 kilometer per uur of meer te hard reden', laat de politie weten. In totaal werden negen automobilisten op de bon geslingerd. De hoogst gemeten snelheid was 56 kilometer per uur.

In Neede werd gecontroleerd op de Borculoseweg, maar daar hield iedereen zich keurig aan de snelheid. De politie waarschuwt dat de controles van zaterdag zeker een vervolg krijgen.



Foto: REGIO8