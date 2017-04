Kinderen testen 'grootste apenkooi van het land'

ARNHEM - De grootste apenkooi van Nederland wordt-ie genoemd: een nieuwe attractie voor bezoekers van dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem. En zo'n attractie moet natuurlijk worden getest.

Dat gebeurde zaterdag. Zo'n 30 kinderen klommen, renden en sprongen over het parcours met twintig hindernissen.

Survivaltrainers hielden een oogje in het zeil en werden soms verrast. 'Ze gaan bijvoorbeeld over de buis heen in plaats van eronderdoor. Blijkbaar is dat leuker.'