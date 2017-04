Mishandelde Ronnie halfjaar zonder tanden

ARNHEM - De 31-jarige Ronnie die vorig weekend op de Mandelabrug in Arnhem werd mishandeld, hoopt over een halfjaar weer voortanden te hebben.

Dat zei hij zaterdagmorgen op Radio Gelderland tegen Jan de Hoop, waar hij samen met zijn man Jasper (35) te gast was.

'Het bot in mijn kaak is kapot', zegt Ronnie. 'Dat moet helen. Dat duurt minimaal vijf maanden. Dan pas kunnen de definitieve tanden gezet worden. Mocht het bot niet genoeg helen of niet genoeg groeien, dan zal er ergens anders bot vandaan gehaald moeten worden. Ik hoop dat ik over een halfjaar iets van definitieve tanden te hebben.'

Slapen en eten gaat moeizaam

Ronnie heeft het zwaar. 'Ik slaap nog heel erg slecht. Mijn lippen zijn nog niet geheeld. Omdat je je voortanden mist en je lippen niet kunt sluiten, kwijl je. Daarom heb ik een doekje bij me. Om alles tegen te houden.'

Ronnie en Jasper op de radio:

En het eten gaat heel lastig. 'Ik ben bijna 3,5 kilo kwijt', zegt Ronnie. 'Het enige dat ik kan eten, is babyvoeding. Met kleine hapjes. Je kunt je voorstellen: als je na 20 minuten nog steeds aan het eten bent, dan ben je er op een gegeven moment ook wel klaar mee.'

Zelden hand in hand

Ronnie en Jasper zijn ruim dertien jaar samen. Ze leerden elkaar kennen via een chatbox van TMF. Ze zijn vijf jaar getrouwd. De mannen liepen afgelopen weekeinde hand in hand, iets wat ze zelden doen.

'Je wil geen verwensingen naar je hoofd', zegt Jasper. 'Je hoort het al zo vaak in de media dat mensen worden uitgescholden of in elkaar zijn geslagen, omdat ze hebben gezien dat die mensen homoseksueel zijn of lesbienne. Dus wij hebben altijd tegen elkaar gezegd: dat laten we zo goed als achterwege. Maar als je terugkomt van stappen en je hebt een borreltje op, dan doe je het wat sneller. Maar dat heeft geen goed effect gehad.'

Manifestatie

Zaterdagmiddag is er een manifestatie op het Gele Rijdersplein voor meer tolerantie. Ronnie en Jasper hopen dat er veel mensen komen. 'Om ons te steunen', zegt Jasper. 'Het is voor een goede zaak natuurlijk. We leven anno 2017, dan zou dit geen issue meer moeten zijn.'

