Wagenings stadhuis muzikaal heropend

WAGENINGEN - Het stadhuis in Wageningen is officieel heropend. De opening werd zaterdag muzikaal begeleid door 400 Wageningse muzikanten, die een stuk van Guus Tangelder speelden.

Het stadhuis van Wageningen is de afgelopen jaren ingrijpend verbouwd. De verbouwingswerkzaamheden waren vorig jaar al klaar en het publiek was al sinds november welkom.

Processies

Bij de officiële heropening was er ook een belangrijke rol weggelegd voor het carillon van de Grote Kerk, die ook meedeed met de voorstelling. Voorafgaand aan het optreden trokken de 400 muzikanten in verschillende processies door de stad. Na het openingsstuk verspreidden ze zich over zeven podia in en rond het stadhuis. De optredens gaan in de avonduren door in de horeca van Wageningen.

Bij de verbouwing werd onder meer veel aandacht besteed aan de centrale hal, maar ook aan originele elementen.