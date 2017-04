Stemt Alexander Kops (PVV) Gelders? Nèhh

ARNHEM - De liefde bracht hem naar Nijmegen, maar om te zeggen dat Alexander Kops zich thuisvoelt in het Havanna aan de Waal, nou nee. Dat ervoeren de Ridders van Gelre toen ze het PVV-kamerlid opzochten in het Tweede Kamergebouw.

Daar werkt Kops sinds een dikke twee weken. Hij was een paar jaar leraar Duits en daarna parlementair medewerker bij de PVV-fractie in het Europees Parlement. Van juli 2014 tot vorige maand was hij lid van de Eerste Kamer.

De Ridders van Gelre willen in hun wekelijkse column voor De Week van Gelderland graag weten hoe een Gelders Kamerlid ervoor zorgt, dat door zijn of haar stemgedrag Gelderland vooruit komt in de vaart der volkeren, maar dan zijn ze bij Alexander Kops aan het verkeerde adres. Hij stemt met Nederland in het achterhoofd, want daar is volgens hem de Tweede Kamer voor.