Macht over het stuur kwijt: twee gewonden

HULSHORST - Bij een ongeval in Hulshorst zijn vrijdagavond twee gewonden gevallen. Een automobilist raakte op de Brandsweg de macht over het stuur kwijt en reed met zijn auto tegen twee bomen en een hekwerk.

De auto kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een toegangshek van een woning. Eén persoon kon op eigen kracht uit de komen. De bestuurder moest door de brandweer uit de auto gehaald worden. Daarvoor moest onder meer een portier weggeknipt worden.

De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. Welk letsel de automobilist heeft opgelopen is niet bekend. De bijrijder kreeg het advies zich bij de huisartsenpost te laten behandelen aan enkele snij- en schaafwonden.