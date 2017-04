Uitblinker Mark Diemers: 'geweldige avond, ook voor de supporters'

DOETINCHEM - Mark Diemers verkeert al weken in goede vorm. De middenvelder scoorde ook nog eens prachtig tegen RKC. 'We spelen in de lijn van de trainer.'

Diemers straalde van oor tot oor. 'De supporters zijn zielsgelukkig. Het is geweldig al hadden we nog wel wat ruimer kunnen winnen. De trainer heeft ons zojuist een compliment gegeven. We stralen plezier uit, we speelden in de eerste helft weer een goed positiespel. Dat is in de lijn van deze trainer.'

Wereld op zijn kop

Ook Anthony van den Hurk speelde een sterke wedstrijd, al had hij vaker moeten scoren dan één keer. 'Je ziet nu ook dat het altijd een kwestie was van vertrouwen. Meer dan kwaliteit, dat is nu wel bewezen. Het is inderdaad een beetje de wereld op zijn kop zoals we nu ineens winnen. Die periode moeten we gaan winnen al krijgen we nog lastige uitwedstrijden', vertelde de spits na de eclatante 4-0 zege op RKC.

Fans 12e man

Henk de Jong was uiteraard ook in zijn nopjes met weer een thuiszege. De laatste keer dat De Graafschap op de Vijverberg onderuit ging was op 21 januari tegen FC Den Bosch. Tegen RKC waren de Achterhoekers oppermachtig. De Jong roemde zoals zo vaak de supporters.

'We spelen gewoon met 12 man. Zij slepen ons er echt door. Een prachtige avond waarin we super aanvallend gespeeld hebben. Ik hoor nog wel eens anders. Maar we speelden met drie verdedigers waarvan er één ook nog continu indribbelt.'