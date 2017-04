Achilles-trainer noemt oppakken Harrie Derks spijtig

EMMEN - Achilles'29-trainer Eric Meijers had een vrijdag een bijzondere dag. Terwijl het nieuws naar buiten kwam dat voorzitter Harrie Derks werd opgepakt op verdenking van belastingfraude en witwassen, moest hij zijn team voorbereiden op een belangrijke wedstrijd in en tegen Emmen.

Meijers wil er niet te veel over kwijt. 'Het is heel vervelend wat er gebeurd is, maar ik kan er weinig tot niets over zeggen.' De trainer gaf wel aan dat zijn ploeg er geen last van heeft gehad. 'Ik heb een team gezien dat gestreden heeft.' Ondanks dat verloor Achilles wel met 1-0.

Assistent-trainer Frans Derks en broer van Harrie Derks wilde helemaal niks kwijt over de situatie. Hij zweeg en stond met een rotgevoel bij de kleedkamer. Hij beaamde dat het geen fijne dag was voor hem.

Zie ook:

Achilles'29-voorzitter Derks opgepakt door FIOD: 'De familie is verslagen'