'Ik geef mezelf nog steeds de schuld'; na 18 jaar mogelijk doorbraak in moord prostituee Jeanette

NIJMEGEN - Langzaam, zegt Anneke Gerrits uit Nijmegen, kan ze het een plekje geven. 'Maar er is nog steeds iets in me dat zegt: ik geloof het na al die jaren niet meer.'

Ze kreeg donderdag te horen dat een 58-jarige Schiedammer is opgepakt. Hij wordt verdacht van enkele onopgeloste moorden op prostituees in Rotterdam. Waaronder de moord achttien jaar geleden op Jeanette Sip, de dochter van Anneke.

'Het is natuurlijk een fijn gevoel dat ze de dader na al die tijd mogelijk hebben gevonden. Ik denk nog steeds elke dag en nacht aan Jeanette. Ik word ermee wakker en ga ermee naar bed. Op een gegeven moment dacht ik: de dader vinden we nooit meer. Die is met de noorderzon vertrokken.'

Rechercheurs van het coldcaseteam pakte dinsdag een 58-jarige Schiedammer op. Hij man wordt in verband gebracht met minstens twee moorden op prostituees. Onderzocht wordt of hij ook betrokken was bij drie andere moorden op tippelaarsters in 1989 en 1999.

Schuld

'Aan mijn muur hangt een foto van haar. Deze was gemaakt in de vrouwengevangenis, acht maanden voordat Jeanette stierf. Het is de enige fatsoenlijke foto die ik van haar heb. Daarna is er geen mooie foto meer gemaakt.'

'Als ik naar die foto loop, denk ik: hoe kon het gebeuren? Ik geef mezelf nog steeds de schuld. Naar mijn mening heb ik niet voldoende gedaan. Ik héb veel gedaan, heb geprobeerd Jeanette van haar drugsverslaving af te helpen.'

Drugsverslaving

Die drugsverslaving begon toen Jeanette zestien jaar was. Ze kreeg een vriendje dat drugs gebruikte. Jeanette was plotseling overal in Nederland te vinden: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Groningen. Ze belandde in de prostitutie en kwam steeds minder thuis.

'Ik kon er op een gegeven moment niet meer goed tegen als ze langskwam. Zat daardoor ook zwaar aan de medicijnen. We hadden wel telefonisch contact. Ik hoorde ook later van mijn andere dochter - met wie Jeanette wel nog geregeld contact had - dat Jeanette wist dat ze mij veel verdriet deed. En dat ze daarom niet meer thuiskwam.'

Een week voor haar verjaardag

De laatste keer dat Anneke haar dochter in levenden lijve ziet is op 8 april 1999. Het is een week voor haar verjaardag, Jeanette is op 16 april jarig. 'Ze zou nog voor haar verjaardag langskomen, maar kwam niet opdagen. Dat gebeurde wel vaker. Een week later hoorde ik van mijn andere dochter dat het goed ging met Jeanette. Ze was haar gaan opzoeken in Utrecht.'

Op 13 juni 1999 wordt het lichaam van Jeanette gevonden. De politie vindt niet veel later ook twee brieven van Jeanette aan haar moeder. 'Hierin schreef Jeanette dat ze mij met haar verslaving veel pijn deed. Toen kreeg ik een nog groter schuldgevoel. En kon ik het niet geloven. Steeds als ik op mijn balkon stond, dacht ik dat Jeanette de hoek om zou komen.'

Zwart op wit

Nu, na bijna achttien jaar, werd er een verdachte opgepakt. 'Ik heb altijd de hoop gehad dat ze de dader zouden vinden. Maar wist niet zeker of ik dat nog zou meemaken. Toen ik het hoorde, dacht ik: het zal toch niet waar zijn na al die jaren. Is hij echt de dader? Daar komt toch die twijfel weer. De politie zei dat ze iemand hebben opgepakt, maar hebben niet gezegd: hij is de dader. Dat heb ik nog van niemand gehoord. Pas als ik dat zwart op wit heb, kan ik het een plek geven.'