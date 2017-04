Achilles'29 zo goed als gedegradeerd na nederlaag tegen Emmen

ARNHEM - Achilles'29 heeft vrijdagavond kostbare punten laten liggen in Emmen. De ploeg uit Groesbeek is door de nederlaag (1-0) zo goed als gedegradeerd naar de Tweede Divisie. Ook doordat concurrent FC Dordrecht wel een punt pakte, thuis tegen FC Eindhoven (1-1).

Achilles'29 staat nu negen punten achter op FC Dordrecht, met nog maar vijf wedstrijden te spelen. Het is een bijna onmogelijke opgave om die achterstand nog goed te maken voor de Groesbekers, ze wonnen dit seizoen namelijk pas drie keer.

In een bijna leeg stadion in Emmen ging het ook niet goed vrijdagavond. Na 46 seconden was er al een levensgrote kans voor de thuisploeg. Emmen was sterker en drong aan bij Achilles'29, maar de ploeg hield lang stand door geconcentreerd te verdedigen.

Peters maakt het verschil

In de tweede helft kwam de thuisploeg wel op voorsprong. Kai Huisman mocht door over de rechterkant en gaf de bal mee aan Cas Peters, de oud-spits van De Graafschap. Peters kon tegen die voorzet aanlopen en schoot die bal keurig in de verre hoek binnen. Achilles'29 kwam niet verder dan drie kansen in de wedstrijd, waarvan één hele grote vlak voor tijd. Maar die bal mocht er niet in.

In de tegenstoot kon Issa Kallon nog naar de 2-0 counteren, maar die schoot de bal net over. Ondanks de misser won Emmen wel en is Achilles'29 zo goed als knock-out in de Jupiler League.