Ze zijn 23 meter lang en 23.000 kilogram: spektakel op de weg bij Beekbergen

BEEKBERGEN - Spektakel op de weg ter hoogte van knooppunt Beekbergen. Daar worden vanavond en vannacht liggers geplaatst van 23 meter lang en 23.000 kilogram. Dit alles om een nieuw viaduct te creëren over de A1 en de A50.

In totaal worden er vannacht ongeveer 17 liggers geplaatst voor een nieuwe verbindingsweg, met viaduct. Daarom is de hoofdrijbaan van Zwolle naar Arnhem en de linker parallelbaan van de A50 vannacht afgesloten.

Bekijk hier een timelapse van het plaatsen van zo'n ligger:

Het is niet de enige nacht waarop liggers worden geplaatst. Op 22 april en 12 mei, zal dit ook weer het geval zijn.

Omleidingen

Het verkeer dat vannacht toch in de omgeving van deze snelwegen is, zal worden omgeleid. Het verkeer van Zwolle richting Deventer wordt omgeleid via afrit 24 Apeldoorn/Teuge en de N345 naar de A1 oprit 21 Voorst richting Deventer. Het verkeer van Zwolle richting Arnhem wordt omgeleid via de A1 afrit 20 Apeldoorn-Zuid.