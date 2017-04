'Het is de wereld op z'n kop', handtekeningen tegen terugkeer hond die andere hond doodbeet

NUNSPEET - Buurtbewoners in Nunspeet vinden het onbegrijpelijk dat de hond die eerder een vrouw aanviel en een hondje doodbeet, terug mag komen in de wijk. Ze hebben daarom een petitie aangeboden aan de gemeente.

De rechter heeft wel voorwaarden gesteld aan de terugkeer van de Tibetaanse Mastiff Luna. Zo moeten de eigenaren het huis en de tuin afschermen zodat de hond niet kan ontsnappen.

Ook moet de hond een training volgen en de gemeente Nunspeet moet daarvan op de hoogte worden gehouden. Tot slot moet de hond worden aangelijnd en gemuilkorfd.

'De wereld op z'n kop'

'De wereld staat op zijn kop', vertelt buurtbewoner Rob Groen. 'Dat een rechter beslist dat zo'n hond terug mag, als er een hek komt en een muilkorf. Nou, dat gaat dus niet helpen. Mevrouw liep indertijd al zo vaak langs zonder dat de hond aangelijnd zat, terwijl ze wist dat het een onbetrouwbaar beest was.'

'Het is niet zomaar een tekkeltje'

Luna beet afgelopen oktober een buurtbewoonster die op haar fiets voorbijkwam en een andere hond. Dat dier overleed uiteindelijk aan de bijtwonden. Kort daarna besloot burgemeester Bruinis van de Weerd van Nunspeet de hond in beslag te nemen. Maar Van de Weerd is gebonden aan het besluit van de rechter en dus moet ze terug naar de eigenaren.

'Het maakt het ingewikkeld', aldus de burgemeester. 'Wij zien wel het gevaar van deze hond, het is niet zomaar een tekkeltje dat daar rondloopt. Het is een enorm grote hond die best bedreigend overkomt.'

De andere kant van het verhaal

De eigenaren laten weten dat het verschrikkelijk is wat er gebeurd is. Ze vinden het ook jammer dat de burgemeester niet naar hun kant van het verhaal heeft willen luisteren.