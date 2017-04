Liveblog: De Graafschap speelt RKC zoek op De Vijverberg

DOETINCHEM - De Graafschap ontvangt RKC Waalwijk. Na een heerlijke eerste helft is het al 3-0 voor de Superboeren.

Tussenstand: 3-0

60e min: weinig gebeurd in eerste kwartier. RKC iets gevaarlijker, maar De Graafschap houdt prima stand.

foto onder: oud-Graafschap trainer Rob McDonald (58) op bezoek. 'Ik hoop dat ze dit gaan volhouden de komende weken', aldus de sympathieke Engelsman.

niet alleen strijd vanavond ('D'ran), maar ook kwaliteit wordt er geleverd door De Graafschap.

44e min: De Graafschap is los. Het onthutsend zwakke RKC heeft niets te vertellen in Doetinchem. De wedstrijd lijkt al helemaal beslist. Prima eerste helft!

het publiek klapt voor De Graafschap en vermaakt zich opperbest

GOAL!!! 41e min: fabelachtig mooi doelpunt van Mark Diemers. De middenvelder schiet een vrije trap schitterend in de bovenhoek. Feest op De Vijverberg.

37e min: En bijna 3-0. Voorzet van Van Overbeek, Parzyszek schiet bij de eerste paal net over. Als De Graafschap deze concentratie en felheid blijft vasthouden, hoeft het weinig te vrezen van RKC.

GOAL!! 31e min En het is al 2-0! Heerlijke goal van topscorer Piotr Parzyszek treft eerst de lat en is er vervolgens als de kippen bij om de bal in het dak van het doel te poeieren

Een hossende massa op de Spinnekop!

Van den Hurk promoveert de inzet van Smeets (nr 14) tot een goal. 1-0 voor de Achterhoekers.

GOAL!!! De Graafschap komt verdiend op 1-0. Na goed werk op links van de opgeleefde Driver en een inzet van Smeets gaat de bal via Van den Hurk tegen de touwen.

21e min: grote kans voor RKC, de eerste. Via oud-Graafschapper Vlatko Lazic die over schiet van dichtbij.

18e min: Een derde kans voor Van den Hurk, nu een hele goede uit een counter. De rappe aanvaller schiet voorlangs. De Graafschap is baas op eigen veld.

12e min: Het eerste schot op doel is van Van den Hurk, de laatste tijd goed in vorm. Een makkelijke prooi voor de RKC-keeper.

10e min: Het is aftasten van beide kanten. De Graafschap is dreigender in de openingsfase. Nog geen kansen.

De Graafschap is beter in het begin

Bryan Smeets (met het kale hoofd) is terug in het elftal. Hij bleef vorige week uti voorzorg aan de kant met enkelklachten.

19.59 uur: Henk de Jong (foto onder) komt de zeer goed gevulde Vijverberg binnen. Ongeveer 10 duizend toeschouwers vanavond in Doetinchem.

19.58 uur: de spanning in de catacomben is af te lezen bij Sven Nieuwpoort, één van de drie centrale verdedigers.

19.30 uur: Jasper Heusinkveld, al vele jaren doelman op het tweede plan, schiet de onomstreden Filip Bednarek in tijdens de warming-up.

19.25 uur: het gaat sportief weer goed met De Graafschap, zeker op de eigen Vijverberg. Ooit een onneembare vesting. De Graafschap verloor op 21 januari voor het laatst een thuisduel, met 3-0 van FC Den Bosch.

19.20 uur: zoals altijd is er vertrouwen bij de trouwe fans van de club.

19.10 uur: Voor De Graafschap weer een zeer belangrijke wedstrijd. Alleen het winnen van de periode kan het seizoen van de Superboeren nog redden. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen. De Graafschap staat samen met NAC Breda bovenaan.

19.05 uur: de opstellingen met een oude bekende bij RKC Waalwijk. Vlatko Lazic (foto boven) speelde onder Pieter Huistra en later Jan Vreman drie jaar voor De Graafschap. Bij de thuisploeg keert Bryan Smeets terug na een enkelblessure.

19.00 uur: De Spinnekop op De Vijverberg, nu nog rustig. Straks een orkaan van geluid en emoties..