De Graafschap gretig gestart op sfeervolle Vijverberg

DOETINCHEM - De Graafschap speelt op De Vijverberg RKC Waalwijk. Inzet voor de Achterhoekers is het veroveren van de 1e plaats in de periode.

Tussenstand: 0-0

12e min: Het eerste schot op doel is van Van den Hurk, de laatste tijd goed in vorm. Een makkelijke prooi voor de RKC-keeper.

10e min: Het is aftasten van beide kanten. De Graafschap is dreigender in de openingsfase. Nog geen kansen.

19.59 uur: Henk de Jong komt de zeer goed gevulde Vijverberg binnen. Ongeveer 10 duizend toeschouwers vanavond in Doetinchem.