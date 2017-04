Linda: 'Ik was toerist aan het spelen in Stockholm, maar dat speel je na de aanslag niet meer'

STOCKHOLM - De aanslag in Stockholm komt hard aan in de Zweedse hoofdstad. 'Onbekenden liepen naar elkaar toe. Er werd gebeld. Mensen probeerden elkaar te vertellen wat ze wisten en wat er gebeurd was. Maar er waren ook mensen die gewoon in de winkelstraat stonden. Niet per se om interactie te zoeken. Gewoon om in hun eentje verdriet te hebben. En er was veel ongeloof.'

Aan het woord is Linda van der Pol. De Nijmeegse was voor een paar uurtjes in Stockholm en liep in de straat waar vrijdagmiddag een vrachtwagen zich op hoge snelheid in een warenhuis boorde. Er vielen meerdere doden en gewonden.

'Sfeer is onbegrijpelijk'

De Nijmeegse klinkt rustig als ze tegenover Omroep Gelderland haar reactie geeft. 'Maar ik denk dat het nog niet helemaal ingezonken is. Er zijn de laatste tijd veel aanslagen gepleegd, maar toch denk ik niet dat je er aan went. Als je er middenin staat is het heel heftig en je ziet allemaal radeloze mensen om je heen. Dat is heel naar en die sfeer is onbeschrijfelijk.'

De Nijmeegse studeert op dit moment in Estland en was een dag in Stockholm. 'Ik was daar toerist aan het spelen, maar dat speel je na zo'n aanslag niet meer. Ik was niet in paniek overigens, ik probeerde via mensen te horen wat er gebeurd was. Na een kwartier waren de hulpdiensten er en kon je niks meer doen, alles was afgezet.'

'Ik zag mensen op straat liggen'

Linda vertelt wat ze precies heeft meegemaakt: 'Ik kwam uit die winkel en wilde linksaf slaan. Daar stond een klein muurtje van mensen, die mensen stonden naar één bepaald punt te kijken. Ik draaide me meteen om en zag een rookwolk en dikke bandensporen. Ik hoorde al vrij snel dat er iemand door de straat was gereden en dat de dader een bivakmuts droeg. Ik zag mensen op straat die door de vrachtwagen waren geraakt.'

Van der Pol wist meteen dat dit geen ongeluk kon zijn. 'Dit is een autoluwe straat, dus een ongeluk op deze manier kon niet. Ik dacht meteen aan een aanslag, maar ik kreeg pas later via WhatsAppende vrienden te horen hoe heftig de aanslag is. Linda zag vervolgens dat het heel chaotisch was op straat. 'Sommige mensen winkelden door, maar anderen renden en huilden. Het was een hele rare toestand.'

Stockholm ligt plat

In Stockholm ligt alles plat na de aanslag. Het openbaar vervoer is afgesloten en alle winkels zijn dicht, inclusief de supermarkten. Iedereen moet zichzelf in veiligheid brengen door binnen te blijven.

Toch wil Van der Pol vandaag nog wel terug naar Estland, ze wacht op haar boot. 'Ik had hier een heel kort tripje, dat liep alleen anders dan gepland.'