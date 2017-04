Natuurboer Dolmans grijpt naast de Gouden Grutto

BEMMEL - Louis Dolmans uit Bemmel heeft vrijdag naast de Gouden Grutto gegrepen, de landelijke prijs van de Vogelbescherming voor de boer die het beste landbouw en natuur weet te combineren.

Dolmans was de enige Gelderlander die genomineerd was voor de prijs. Het ging hem niet zozeer om de prijs zelf, maar om de erkenning voor wat hij doet. Hij is de beheerder van de Doornik Natuurakkers bij Bemmel. De onderneming combineert biologisch-dynamische graanteelt met bescherming en herstel van akkervogels en heeft inmiddels tientallen hectares in beheer.

Econoom wordt boer

Van huis uit is Dolmans geen boer: 'Nee maar ik wilde het altijd worden, want ik ben tussen de boeren opgegroeid. Ik heb eerst altijd als econoom gewerkt. Toen ik eenmaal zover was dat ik niet meer voor het geld hoefde te werken, ben ik hiermee gestart. Dat is nu tien jaar geleden. Ik ben nu 66 jaar en vind het geweldig. Overigens ben ik ervan overtuigd dat je hier ook prima een boterham mee kunt verdienen hoor. Het is alleen een andere manier van denken en werken.'

Heggen en akkerranden

De Doornik Natuurakkers was eerst één grote kale vlakte met eenzijdige akkers. Dolmans kon met een eerste stuk land beginnen, om dat te ontwikkelen. Hij bouwde heggen, legde brede akkerranden aan en zorgde voor bijzondere, duurzame graansoorten.

En dat werkt, aldus Dolmans: 'In het begin zag je hier 10 tot 12 vogelsoorten, inmiddels zitten we al op 60 soorten, waarvan 12 soorten van de Rode Lijst, de bedreigde vogelsoorten. Ik noem de kwartel, de gele kwikstaart, een blauwborst, de sprinkhaanzanger, allemaal even mooi. Kijk ecosystemen bouwen zich vanaf de basis op, daar moet je de ruimte voor geven.'

Dolmans is nu samen met een heleboel vrijwilligers bezig met het planten van 40 notenbomen. In de winter werden er al 50 fruitbomen neergezet.

Blogger

Dolmans is naast boer ook blogger voor het natuurplatform van Omroep Gelderland, Buitengewoon.