Achilles'29-voorzitter Derks opgepakt door FIOD: 'we zijn verslagen'

GROESBEEK - Harrie Derks, voorzitter van voetbalclub Achilles'29 uit Groesbeek, is opgepakt door de FIOD. Hij wordt verdacht van belastingfraude en witwassen.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie en ook zijn broer Gerrie Derks. De FIOD viel vrijdagochtend in Groesbeek de woning binnen van de kleurrijke voorzitter. De inval werd gedaan nadat de FIOD een onderzoek was gestart op basis van gegevens van een Zwitserse bank.

De administratie van Derks is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de club Achilles'29 in het onderzoek niet wordt meegenomen. 'Het onderzoek richt zich op de privépersoon', zo meldt een woordvoerster tegenover Omroep Gelderland.

Mokerslag bij familie

Harrie Derks zelf werd voor onderzoek meegenomen en zit nu vast. Het nieuws is bij de familie aangekomen als een mokerslag. 'We zijn verslagen. Zijn vrouw was ook totaal verrast. Nee, dit hebben wij absoluut niet zien aankomen. We weten helemaal nergens van', zegt Gerrie, één van de broers van Harrie.

'Het is inderdaad een privékwestie, maar wij weten natuurlijk niet wat de financiële situatie van Harrie is', vervolgt Gerrie Derks. 'Dat het niets met de club te maken heeft, is door de advocaat ook aan zijn dochter verteld. Achilles speelt in deze kwestie dus geen enkele rol.'

Privégelden in de club

Toch gaat het ook al jaren financieel niet goed met Achilles'29. Derks is behalve voorzitter ook een belangrijk geldschieter van de club. Naar verluidt wordt bij Achilles het ene met het andere gat gedicht en zou degradatie uit de Jupiler League helemaal de 'doodsteek' betekenen voor de armlastige club. Al jaren gaan er sterke geruchten dat er veel privégelden van de familie in de voetbalclub worden gepompt en daardoor allerlei ingewikkelde geldstromen met elkaar vervlochten zijn.

Vier jaar geleden kwam Harrie Derks ook al in opspraak toen de Rabobank beslag legde op tegoeden van de voorzitter. Derks spande een kort geding aan en noemde de hele affaire 'een storm in een glas water.' Volgens Derks was er slechts een 'vertrouwensbreuk' tussen hem en de bank.

Hypotheeklasten

Derks vroeg destijds wel aan Danny Hoekman, die een technische functie bekleedt bij NEC en in vastgoed handelt, of hij zijn hypotheeklasten wilde overnemen. In ruil daarvoor kon de oud-voetballer bij Achilles een baan als trainer krijgen, zo stond in een verklaring die in handen kwam van Omroep Gelderland. Hoekman, die dat toen ook bevestigde, ging echter niet op het aanbod in.

Blinde liefde

Hoekman schrikt van het nieuws dat Harrie Derks is opgepakt. 'Aan de ene kant heb ik een zwak voor Harrie. Hij is net als Karel Aalbers iemand die zijn nek durft uit te steken. Aan de andere kant gaan ze te ver. Het is blinde liefde voor de club. Ze gaan grenzen voorbij om hun doelen te bereiken.'