Oorlogspresident maakt einde van de oorlog net niet mee

WASHINGTON - Op 12 april 1945 overlijdt de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt op 63-jarige leeftijd aan een beroerte. 'FDR', zoals hij bekend stond, wordt opgevolgd door zijn vicepresident Harry S. Truman.

Roosevelt is de geschiedenis ingegaan als de enige Amerikaanse president die het klaarspeelde voor 4 termijnen gekozen te worden. In 1951 bepaalde de senaat dat een president zich nog maar een keer herkiesbaar mag stellen.

Belangrijke wapenfeiten van Roosevelt waren de oorlogsverklaring aan Japan na de Japanse aanval op Pearl Harbor en zijn deelname aan een aantal belangrijke conferenties met de geallieerde leiders. De laatste conferentie die hij meemaakte, Roosevelt was toen al ernstig ziek, was die van Jalta in februari 1945.

Atoombom is voor opvolger

Zijn opvolger Truman neemt uiteindelijk het besluit om met het afwerpen van atoombommen op Hiroshima en Nagasaki de Japanners tot overgave te dwingen. Een radicaal besluit dat hij onder meer verdedigt met het argument dat het op de conventionele manier voortzetten van de strijd op de Japanse eilanden tot onaanvaardbaar verlies aan mensenlevens zal leiden. Bij de strijd tegen de Japanners zijn op dat moment al vele tienduizenden Amerikaanse marines gesneuveld. Na de Slag om Okinawa met 12.500 doden en zo'n 71.000 gewonden grijpen de Amerikanen naar een drastischer wapen.