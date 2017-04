Taart, graffiti en klachten; gebiedsconciërge N18 Boudewijn maakt heel wat mee

EIBERGEN - In zijn witte bus toert ie heel wat kilometers rond in de Achterhoek. Boudewijn Albering is gebiedsconciërge voor de N18. Voor hem is de belangrijke taak weggelegd om de verbinding te zijn tussen inwoners aan de ene kant en werklui en Rijkswaterstaat aan de andere kant.

Ik probeer te helpen waar kan

Nu niemand meer om de aanleg van de N18 heen kan, komen ook de vragen en de problemen. Boudewijn Albering gaat bij de inwoners langs en bekijkt waar de problemen liggen. 'Kijk je hebt een groep mensen die voor een mooi bedrag is uitgekocht. Die zijn weg en daar heb je geen problemen mee. Maar er woont ook nog een behoorlijke groep mensen heel dicht aan de weg. Mensen die net niet uitgekocht zijn. Die hebben wel de grootste problemen en als ik ze dan kan helpen met bijvoorbeeld hun oprit of hun sloot, dan ben ik daar heel erg blij mee'.

Foto: Omroep Gelderland

Naast de inwoners spreekt Boudewijn ook de mensen op de werkplaatsen. 'Je hebt het directe contact en dat is volgens mij ook heel erg belangrijk'. Daarnaast maakt hij heel wat kilometers in zijn auto. 'Ik kijk of er problemen zijn op het gebied van de veiligheid en of de borden allemaal goed staan enzovoort. En nu ga ik wat taarten rondbrengen'.

Taarten vanwege te lange afsluitingen

Hij pakt een grote witte doos uit de laadruimte van zijn bus. 'Een appeltaart hier in de buurt gebakken', lacht hij. Het is voor bewoners die aan de Vredenseweg in Groenlo wonen. 'Deze weg is een paar keer afgesloten geweest en het duurde soms wat langer dan gepland. En omdat we een goede noaber willen zijn, geven we taarten weg'. De bewoners van het huis waar hij nu langs moet, zijn al wat ouder. De schoonmaakster neemt de taart dankbaar in ontvangst.

Foto: Omroep Gelderland

Graffiti in de fietstunnels

Hoewel de meeste tunnels nog moeten worden aangelegd, zijn de graffitikunstwerken al klaar. 'De schoolkinderen in de omgeving hebben een bord gemaakt', legt Boudewijn uit. Vandaag kijkt hij bij het Marianum in Groenlo of het goed gaat. 'Je ziet dat ze er veel plezier aan beleven. Volgens mij komt het helemaal goed'. Op het bord staat de letters van Groenlo met daaronder de contouren van de Achterhoekse stad.

Foto: Omroep Gelderland