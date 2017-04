Neder-Betuwe heeft nieuwe burgemeester

(Foto: Gemeente Neder-Betuwe en Lochem)

OPHEUSDEN - Jan Kottelenberg is vrijdagmiddag geïnstalleerd als burgemeester van Neder-Betuwe. Hij is de opvolger van burgemeester Veerhoek, die vorige week op 70-jarige leeftijd met pensioen ging. Hij was de oudste burgemeester van ons land.

Jan Kottelenberg was hiervoor onder meer wethouder in Lochem. Tot 17.30 uur is er een receptie om de nieuwe burgemeester van Neder-Betuwe welkom te heten.