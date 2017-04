Wie is Stan?

HUISSEN - Wie is toch die Stan? Dat vragen veel mensen in Huissen zich af. In de hele stad staan namelijk grote borden met zijn naam erop.

Onze verslaggever ging daarop een kijkje nemen in de stad in de gemeente Lingewaard. Een aantal voorbijgangers kon het antwoord niet geven. 'Stan? Een baby denk ik.' De plaatselijke bloemist wist het wel. 'Zijn trotse vader kwam een grote bos met bloemen halen voor de kraamhulp of de verloskundige, dat weet ik even niet meer. Maar ik weet wel dat de opa van Stan enorm trots is en overal borden heeft geplaatst.' Stan slaapt Na een rondgang door de stad werd uiteindelijk duidelijk wie Stan nu eigenlijk is. De kleine man kon niet echt reageren op alle aandacht. Hij lag namelijk te slapen.