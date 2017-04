Veel bijval voor boer Joris na ode aan geslachte lievelingskoe Ada

JOPPE - Boer Joris Slagman uit Joppe heeft duizenden reacties gekregen op de ode die hij schreef voor zijn koe Ada. Vanwege de fosfaatmaatregelen van de overheid moest de melkveehouder zijn favoriete koe naar het slachthuis brengen.

'Ada, you will be missed', zo eindigt de ode van Joris Slagman aan zijn koe Ada. Het dier moest, net als zes andere koeien van zijn bedrijf, naar de slacht vanwege de nieuwe fosfaatmaatregelen van de overheid. Die zijn bedoeld om het mestoverschot te verminderen. Alle boeren moeten terug naar het aantal koeien dat ze hadden op 2 juli 2015. Dat betekent dat veel boeren koeien weg moeten doen. Ada is daar een voorbeeld van.

'Koeien zijn voor mij net huisdieren, bijna familie'

Joris schreef het verhaal over Ada omdat hij wil laten zien dat boeren wel degelijk om hun vee geven. 'Veel burgers denken dat koeien voor ons alleen handelswaar zijn. Maar ik zie ze echt als mijn huisdieren, als familie. Ada gaf geen melk meer, maar toch liep ze hier nog elke dag op de boerderij.' Behalve honderden steunbetuigingen is er ook kritiek. Had hij Ada niet gewoon kunnen houden en een andere koe weg kunnen doen? Joris zegt daarover in De week van Gelderland: 'Je moet voor je bedrijf kiezen. En geld verdienen doe je met melkgevende koeien. Dat was Ada dus helaas niet meer. En drachtige koeien weg doen wil ik ook niet.'

Vrijgezelle boer Joris : 'genoeg keuze nu'

Ada groeide op op de boerderij van de 24-jarige Joris. Hij kende de koe dus al vanaf dat ze een kalfje was. 'Het was een mooi kalf, bij de geboorte al. Ik ging elke dag even bij haar zitten in de stal en we knuffelden veel.' De verdrietige boer uit Joppe is blij dat er zoveel reacties zijn gekomen op zijn verhaal. 'Dat steunt je wel.' Behalve steun krijgt Joris ook veel aandacht van de dames. 'Ja, dat klopt. Veel meiden vragen of ik nog vrijgezel ben. Dat ben ik. Ik heb genoeg keuze nu', grinnikt de boer.

Maatregelen gaan waarschijnlijk niet van tafel

Slagman is niet blij met de fosfaatregels: 'Die datum van 2 juli 2015 is zo discutabel. Sommige boeren hadden net de week daarvoor koeien weggedaan in afwachting van nieuwe kalfjes. Die hebben nu ineens een gigantisch probleem. Dat vind ik niet terecht.' Toch denkt hij wel dat er wat moet gebeuren tegen het mestoverschot. 'Het is wel een probleem.' Komende week dient een kort geding van een aantal veehouders tegen de staat. Ze willen daarin de mestmaatregelen van tafel krijgen. Joris denkt niet dat dit wat op gaat leveren.