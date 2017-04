Nieuwe partij Nijmegen wil gekozen wethouder

NIJMEGEN - De nieuwe lokale partij Voor Nijmegen.Nu wil gekozen wethouders. De lokale partij vindt kennis van zaken belangrijker voor een wethouder dan politieke kleur.

De partij Voor Nijmegen.Nu is opgericht door Paul Eigenhuijsen. Voorheen zat bij namens de VVD in de gemeenteraad en nadat hij uit die fractie stapte ging hij verder met de eenmansfractie Liberaal Nijmegen.

Wethouder met ruime steun moest toch vertrekken

De afgelopen periode toont dat volgens Eigenhuijsen waarom je beter een wethouder kunt hebben die niet verbonden is aan een partij. Wethouder Turkay Tankir moest door gebrek aan steun van zijn eigen PvdA vertrekken, ondanks een ruime politieke steun voor diens armoedebeleid. 'Terwijl wethouder Velthuis juist aantoonbare fouten heeft gemaakt met Hilckmann en wel blijft zitten. Hij zegt zelfs dat hij het een volgende keer weer op dezelfde manier zou doen.'

Of Jan Zoetelief als vervanger van Tankir wel zo geschikt is voor de portefeuille Werk, Inkomen en Economie betwijfelt Eigenhuijsen. 'Bij het ondernemerscafé bleek niemand hem in elk geval te kennen. Terwijl het zeker in zo'n laatste jaar belangrijk is dat je iemand hebt die gelijk aan de slag kan.'

De wijsheid ligt op straat

Paul Eigenhuijsen is ambitieus met zijn nieuwe partij. 'Ik gok op vier zetels.' Hij is op zoek naar raadsleden die actief zijn in wijken, bij inspraakavonden en op sociale media. 'Hun hoogste prioriteit moet zijn: luisteren naar de inwoners, ongeacht hun politieke voorkeur. Wij geloven niet dat de wijsheid in het stadhuis zit. De wijsheid ligt op straat en bevindt zich onder de mensen.'

En hoe zit dat dan met die andere lokale partij, Stadspartij DNF? Eigenhuijsen: 'Ik in mijn eentje krijg veel signalen van onvrede uit hun achterban. Mensen die zich niet herkennen in het beleid en die zeggen: wij missen een lokaal geluid.'

Aansluiting bij die collegepartij ziet Eigenhuijsen dan ook niet zitten. 'Dan moet ik hun beleid van de afgelopen drie jaar verdedigen en dat wil ik niet.' En een terugkeer naar de VVD is al helemaal niet aan de orde. 'Die partij is mijn partij niet meer, ook landelijk ben ik afgehaakt.'

'Durf te luisteren naar inwoners'

Liberaal is Eigenhuijsen nog wel, maar niet zonder meer. 'Als je ziet dat de initiatiefnemers achter de ruilwinkel verplicht moeten solliciteren terwijl ze nu heel goede dingen doen, denk ik dat liberalisme niet altijd het juist antwoord is.' Wat dat betreft moet je volgens Eigenhuijsen nooit star vasthouden aan principes. 'Neem dat snelfietspad. Heel mooi uitgangspunt maar op de Muntmeesterlaan leverde de voorrang voor de fietsers gewoon gevaarlijke situaties op, zeiden de bewoners. Dan moet je afstappen van je principes. Durf te luisteren naar de inwoners.'

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018.