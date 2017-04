U gaat ook (kijken) naar The Passion. Echt wel

ARNHEM - Met Pasen in aantocht kunt u op tal van plekken in Gelderland het lijdensverhaal van Jezus beleven. Omroep Gelderland selecteerde voor u de volgende passionevenementen.

In Lichtenvoorde besloten ze vorig jaar het jaarlijkse Passionverhaal op Witte Donderdag bij EO, KRO en NCRV ook op te voeren. Meer dan 1000 mensen deden mee aan de Achterhoekse Passion van 2016. Dit jaar krijgt deze tocht een vervolg en wel op 11 april.

Het evenement begint die dag om 19.30 uur op het marktplein. Vanaf daar wordt in een stille tocht met fakkels een groot kruis gedragen naar het plein van scholengemeenschap Marianum. Daar wordt het kruis opgericht en gaat in de aula van de school de opvoering van de Passion Lichtenvoorde verder.

Groot scherm op schoolplein

Leerlingen van de scholengemeenschap spelen mee als apostel of zingen in de Marianumschoolband. Het bijwonen van The Passion in de aula is intussen uitverkocht, maar het evenement is ook te volgen op een groot televisiescherm op het schoolplein.

Het lijdensverhaal van Jezus wordt verteld door presentator Nieke Hoitink van Omroep Gelderland. Aad Witteveen kruipt in de huid van Jezus en Johan Kersjes in die van apostel Petrus. Judas, Maria en Pilatus worden vertolkt door plaatselijk bekende middenstanders, mensen die volgens organisator Eveline Zuurbier hun sporen hebben verdiend bij amateurtoneelspelen.

Passietocht door Doetinchem

De passietocht in 2015.

Een passietocht door Doetinchem is op 12 april. De organisatie is in handen van Muziekschool Oost-Gelderland, die voor deze derde editie samenwerkt met de Protestantse Gemeente in Doetinchem.

De tocht begint in het Mark Tennantplantsoen om 19.30 uur. Daar staat een podiumwagen met daarop de verteller van het passieverhaal, ds. Ina Veldhuizen, waarna Marieke Visser zingt.

Vervolgens trekt de stoet met een groot verlicht kruis door de Synagogestraat via de Boliestraat naar de Catharinakerk op het Simonsplein. Dit gebeurt onder muzikale begeleiding van de AMDG Wehl.

In de kerk gaat het verhaal rond 20.00 uur verder en treden zangeres Visser en het Bizet-Ensemble van de muziekschool Oost-Gelderland op en ook een groot projectkoor van 44 zangers onder leiding van Anna Marie Krijgsman. Zij doceert klassieke muziek aan de muziekschool.

The Passion Unplugged

De Engelse christelijke muzikant en componist Adrian Snell heeft faam verworven met zijn eigen The Passion. Op 12 april is in het Kerkelijk Centrum in Ermelo de opvoering van zijn bewerking van het lijdensverhaal. Daarbij wordt geen gebruikgemaakt van een uitgebreide band, maar van een combo en een projectkoor van The Choir Company onder leiding van Maarten Wassink.

Wandeltheater in Nijkerk

Foto: Wandeltheater Dolorosa/Nancy Zwaal

Op 15 en 16 april zijn er zes voorstellingen van Wandeltheater Dolorosa in Nijkerk. Dit wandeltheater van theatermaker Carla Veldhuis laat bezoekers op een begrijpelijke manier het paasverhaal zien.

De organisatie spreekt van een 'spectaculair schouwspel van bewegingskunst: dans, toneel, muziek en vele levende standbeelden'. Doordat bijna alles is uitgevoerd zonder woorden is er een laagdrempelige dynamiek die elke bezoeker raakt. Bezoekers wandelen van de ene scène naar de andere. De voorstelling duurt 90 minuten.

Op beide dagen wordt de voorstelling drie keer opgevoerd: om 14.00, 16.00 en 18.00 uur.

