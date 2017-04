Buchenwald 1945: 'Wir haben das nicht gewusst'

WEIMAR - Op 11 april 1945 wordt het concentratiekamp Buchenwald in de buurt van Weimar bevrijd door de Amerikanen. Die confronteren de inwoners van Weimar met de wandaden van hun Landsleute.

Een paar dagen voordat de eerste Amerikaan het kamp betreedt, hebben de meeste bewakers al de benen genomen. En wat er nog over is aan bewaking is door de gevangenen overmeesterd en ontwapend. De Amerikanen treffen een kamp aan met ruim 21.000 ondervoede en zieke gevangenen. Elke dag sterven zo'n 200 gevangenen aan honger en tyfus.

Na de bevrijding: een gevangene confronteert een SS-bewaker - wikipedia publiek domein

Op bevel van generaal Patton moeten 1000 inwoners van Weimar het kamp bekijken. De Amerikanen hebben een rondleiding samengesteld langs opgetaste lichamen, de crematoria, geprepareerde stukken menselijke huid en hoofden. Een gevangene die bij de rondleiding aanwezig was: 'Nu krijgen ze eindelijk het besef van een enorme schuld, nadat ze ons jarenlang als misdadigers hebben gezien'.

Geprepareerde mensenhoofden in Buchenwald - still uit Amerikaanse legerfilm

'Das haben wir nicht gewusst', is een veelgehoorde opmerking van Duitsers nadat ze met de realiteit van het kamp zijn geconfronteerd. De Amerikaanse generaal Eric F. Wood, die een rapport schreef over Buchenwald, stelde later: 'Na de bezichtiging hadden veel burgers het lef te beweren dat ze nog nooit van het kamp hadden gehoord, terwijl ze er vlakbij woonden.'

In Buchenwald hebben in totaal zo'n 238.979 mensen opgesloten gezeten, waarvan er 56.545 om het leven kwamen. Onder hen waren 11.000 Joden.