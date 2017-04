Vermiste Britney (16) weer terecht

Foto: ANP

NUNSPEET - De 16-jarige Britney die sinds woensdag vermist wordt, is weer terecht. Ze is aangetroffen in Nunspeet, meldt de politie op Twitter.

Britney vertrok woensdag met het openbaar vervoer naar Nunspeet. Daarna verdween ze van de radar. Een melding via Burgernet leverde een aantal reacties op, maar deze liepen op niets uit. Wie haar heeft gevonden en hoe het met haar gaat, is niet bekend. Waarom naar Nunspeet? Ook is nog onduidelijk waarom ze naar Nunspeet was afgereisd. De politie gaf eerder aan dat het ernaar uitzag dat Britney weg wilde van haar ouders. Zie ook: Politie zoekt vermiste 16-jarige Britney in en rondom Nunspeet

