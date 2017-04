Henk Fraser zou met Vitesse vaker besloten willen trainen

ARNHEM - Donderdag trainde Vitesse opnieuw achter de dichte deuren van stadion Gelredome. 'Ik vind het logisch en zou het liever vaker doen', zegt trainer Henk Fraser.

De coach, die met de huidige vijfde plaats op de ranglijst en het bereiken van de bekerfinale goed presteert bij Vitesse, is duidelijk. 'Besloten trainingen horen er eigenlijk standaard bij, vind ik. Vaak speel je tegen ploegen die elkaar niet veel ontlopen. Dan gaat het dus om details. Op deze manier kun je je kansen vergroten en dan is het wel logisch om te doen.'

Leren van anderen

In Nederland wordt het veel minder gedaan dan in landen als Duitsland en Engeland. 'Wij hebben met veel zaken de nodige moeite. Natuurlijk moet je dicht bij jezelf blijven, maar we kunnen ook wel van andere landen leren. Ja, ik zou vaker besloten trainen al waardeer ik ook de mensen die de moeite nemen om ons te zien. Die samenwerking moet logisch zijn.'

Ritme voor Büttner

Fraser kiest tegen Heerenveen weer voor Arnold Kruiswijk. Alexander Büttner zit na zijn basisdebuut woensdag tegen Heracles weer op de bank. 'Hij had het in het begin moeilijk, maar is strijdbaar. Dat zit in hem en hij heeft zich behoorlijk hersteld. Een wedstrijd is ook wel even wat anders weer. Hij zal weer wat ritme moeten opdoen.'

Kruiswijk beste verdediger

Dinsdag gaf de coach van Vitesse al aan dat hij 'voorzichtig' wil omgaan met routinier Kruiswijk. Duidelijk is eens te meer dat de Groninger er zeer goed op staat bij de staf. 'Arnold is gewoon aan een heel goed seizoen bezig. Hij heeft krediet opgebouwd. In alle opzichten is hij denk ik de verdediger die het hoogste niveau haalt. Zowel in balbezit als balbezit tegenstander. Dan is het ook wel logisch dat hij weer speelt', besluit Fraser.