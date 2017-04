Arnhemse Syriër verloor tientallen familieleden door aanval met gifgas

ARNHEM - Machteloos voelt hij zich, hij huilt veel en weet geen raad met zichzelf. Rfat Ghaze al Yousef (28) uit Syrië huilt om zijn neef Abdul die deze week zijn tweeling van 8 maanden, vrouw, twee broers en hun kinderen verloor door de gifgasaanval op Khan Sheikhoun.

Het giftige zenuwgas sarin zou dinsdag zijn gebruikt. Dat zeggen Turkse autoriteiten na autopsie op 32 lichamen die naar Turkije waren gebracht.

'Ik weet niet wat ik moet doen', zegt de verbijsterde Rfat Ghaze al Yousef tegen Omroep Gelderland. 'Ik wil ernaartoe, maar ze laten me niet toe, omdat ik anderhalf jaar geleden ben gevlucht.'

Hij woont in de Arnhemse wijk Geitenkamp en kent hier amper iemand. Een ook gevluchte neef woont in Sint-Michielsgestel. Rfat zegt in een mengelmoes van gebroken Engels/Nederlands dat door de aanval zo'n dertig familieleden zijn overleden.

'Toen ging iemand dood en toen weer een. Het hield niet op'

'Ik heb een broer in Turkije en die bracht me via berichten steeds op de hoogte van de aanval. Het was verschrikkelijk. Dan was die overleden en die, en toen die en toen weer iemand anders. Het hield maar niet op.'

Mensen die getuige waren van de fatale luchtaanval, zo zegt de Syrische Arnhemmer, dachten aan een 'normaal bombardement'. Ze gingen naar de plek om hulp te bieden. 'De mensen kregen daar geen adem meer en stierven een verschrikkelijke dood.'

Neef was toevallig ergens anders

Rfat praat met haperingen in zijn stem. Waarom zijn neef het overleefde? 'Hij was op een andere plek, hoorde geen alarmerende berichten van zijn gezin en was in de veronderstelling dat het meeviel. Toen hij zelf last van zijn luchtwegen kreeg, ging hij naar het ziekenhuis. Een paar uur later mocht hij gaan en toen ontdekte hij dat bijna zijn hele familie niet meer leefde.'

Radeloos is Rfat Ghaze al Yousef. 'Ik eet niet, ik slaap niet.' Hij laat een afdruk zien van een foto van zijn neef en de dode tweeling in zijn armen. 'Ik kijk de hele dag naar de tv, kijk op Facebook om te horen en te lezen hoe het daar is. Iedereen woonde bij elkaar in de buurt. Dat is bij ons normaal. Familie woont bij elkaar.'

Khan Sheikhoun was een veilige plaats

Niet alleen familie, zegt hij, die in eigen land leraar Arabisch was. 'Ons dorp ligt in een relatief veilig gebied. Geen IS, geen leger van Assad, geen rebellen. Wel politie. In Khan Sheikhoun wonen en werken christenen en moslims in harmonie samen. Problemen hebben we onderling niet.'

Hij hekelt de Syrische president Bashar al-Assad. 'Hij geeft de mensen in ons land geen vrijheid. Ik word daar helemaal gek van en ik wil terug naar mijn land. Via mijn broer in Turkije probeer ik al maanden een visum te krijgen om hem te kunnen bezoeken, maar ik krijg geen toestemming.'

Rfat Ghaze al Yousef kijkt op zijn Facebookpagina. Geen nieuws.