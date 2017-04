Fiets buiten de stalling binnen 4 uur weggehaald

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - De gemeente Tiel laat voortaan al na 4 uur een verkeerd gestalde fiets uit het centrum of stationsomgeving weghalen. Verkeerd gestalde, kapotte en verlaten fietsen in de binnenstad en op de stations in Tiel zorgen voor een rommelige omgeving en zijn voor veel mensen een ergernis, aldus handhaver Avri.

De Avri haalde deze fietsen in het verleden ook al weg, maar dat gebeurde pas na 24 uur. Verkeerd gestalde, kapotte en verlaten fietsen krijgen een label. Staat een fiets met label er later nog, dan verwijdert Toezicht en Handhaving van de Avri deze fiets. De fietsen worden, wanneer ze er nog redelijk uitzien, drie maanden opgeslagen. Mensen die hun fiets kwijt zijn, kunnen deze tegen betaling weer terugkrijgen van de gemeente. De eigenaar moet dat wel kunnen bewijzen dat de fiets zijn of haar eigendom is.