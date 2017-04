Zin in een leuk uitje? Dit zijn onze tips

ARNHEM - Je wilt er dit weekend lekker op uit, maar waar is er wat leuks te beleven? De redactie van UIT met Esther helpt je een handje. Een greep uit het aanbod.

Unieke eieren

Altijd al een bijzondere collectie eieren willen zien, dan kan je dit weekend terecht bij Derksen Veilingbedrijf in Arnhem. Zaterdag en zondag kun je daar 225 eieren bewonderen die verzameld zijn door de 86-jarige Tik Looman. Ze laat haar unieke verzameling veilen en daarom zijn ze allemaal te bekijken. Zo zijn er gedecoreerde eieren van kippen, ganzen, zwanen en struisvogels te zien.

Expositie presentator 'Kunstgrepen'

Pierre Janssen, oud-directeur van het Gemeentelijk Museum Arnhem, krijgt een dubbel-expositie in Museum Arnhem en het Stedelijk Museum Schiedam. In de expositie is vooral aandacht voor het televisiewerk waarmee hij veel mensen voor het eerst in aanraking bracht met beeldende kunst. Zijn programma 'Kunstgrepen' trok gemiddeld twee miljoen kijkers. De tentoonstelling heet dan ook 'Een Meesterverteller' en is vanaf zaterdag te bezoeken.

Plat Gespöld

Tijdens de vierde editie van het dialectfestival Plat Gespöld in Erve Kots in Lievelde wordt de winnaar van de Gelderse Kleiroze bekend gemaakt. Deze prijs is in het leven geroepen om muziek in de streektaal onder de aandacht te brengen. Streektaalzanger Ben Lucassen en de Jan Ottink Band staan onder andere op het podium. Het festival begint zaterdagavond om half acht.

Oude meuk is leuk

Ben je op zoek naar oude spulletjes. Dan is de brocante markt in Beekbergen misschien wel wat voor je. In Kasteel Spelderholt is op twee verdiepingen de mooiste brocante uit België, Engeland en Frankrijk te vinden. Zaterdag en zondag gaan de deuren van het kasteel om 10.00 uur open. Tot 17.00 uur kan je er rondsnuffelen.

Lange wandeling op blote voeten

Tijdens een bijzondere wandeling op blote voeten in Lunteren zondag is er extra aandacht voor je houding. Ook wordt er gekeken hoe je je voeten neer zet en wordt er uitgelegd hoe drie dimensionaal bewegen werkt. Neem een rugzakje met water en eten mee. Ook is het handig om wel schoenen mee te nemen, mocht het je toch te veel worden om op blote voeten te lopen.

