Meld losliggende stoeptegel of hondenpoep digitaal

MALDEN - Losliggende stoeptegels, overlast van hondenpoep of een kapotte straatlantaarn? Inwoners van de gemeente Heumen kunnen dat soort zaken voortaan digitaal doorgeven aan hun gemeente. Via de website van de gemeente of via een gratis app.

Heumen is blij met de betrokkenheid van inwoners die regelmatig melding doen van misstanden in de openbare ruimte. Daarom maakt de gemeente het die inwoners nu nog makkelijker. Ze kunnen hun melding direct doorgeven via www.heumen.nl/meldingdoen

Melding direct zichtbaar

De melder komt dan op een aparte website ‘Verbeter de buurt’, waar hij of zij heel gemakkelijk het probleem kan doorgeven. De enige handeling is via de knop ‘Melding maken’ de locatie opzoeken, deze te voorzien van de melding en dit naar de gemeente te sturen. De melding wordt meteen zichtbaar voor anderen. Zo is ook duidelijk of het probleem wellicht al door iemand anders is opgemerkt.

App downloaden

Melden kan ook via de gratis app ‘Verbeter de buurt’ Zo kunnen inwoners van Heumen direct een melding doen als ze op straat een probleem tegenkomen.

Geen internet? Geen probleem. Dan kun je nog steeds telefonisch een probleem doorgeven via het Klant Contact Centrum van de gemeente Heumen op telefoonnummer 14 024.