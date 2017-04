Getergde Kelvin Leerdam had van Vitesse meer krediet verwacht

ARNHEM - Kelvin Leerdam mag tegen Heerenveen weer eens opdraven omdat Kevin Diks geschorst is. De verdediger baalt dat hij nog maar weinig speelt. 'Natuurlijk snap ik het niet.'

De Rotterdammer maakte vrijdag na de besloten training in GelreDome een getergde en ietwat narrige indruk. Leerdam kwam ook al snel met een verklaring. 'Tegen Sparta (10 maart, red.) was ik geblesseerd, maar sindsdien heb ik ineens veel minder gespeeld. Hoe dat kan? Dat is voor mij ook een vraag. We hebben niet met elkaar gecommuniceerd.'

Geen communicatie

Het contract van de 26-jarige Leerdam loopt af en het is vrijwel zeker dat beide partijen afscheid van elkaar nemen. 'Daar wil ik niet over praten', was de rechtsback kortaf. Leerdam zegt niet te begrijpen dat hij nauwelijks nog in de plannen van trainer Fraser voorkomt. 'Ik heb tot die blessure begin maart alles gespeeld. Natuurlijk snap ik het niet. Tot die tijd heb ik gewoon mijn bijdrage geleverd. Maar nogmaals, er is niet gecommuniceerd.'

Meer krediet

'We gaan gewoon door, de situatie is nu éénmaal zo. Of ik meer krediet had verwacht? Ja, eigenlijk wel', zegt Leerdam die bezig is aan zijn vierde seizoen bij Vitesse.

Geluk voor Vitesse

'Heerenveen wordt geen gemakkelijke wedstrijd', vervolgt Leerdam. 'Zij hebben speciale kwaliteiten met Larsson en een speler die tweede staat op de topscorerslijst. Ze hebben misschien wat minder punten gepakt, maar daar moeten we ons niet door laten misleiden. Wij hebben tegen Heracles niet goed gespeeld, maar af en toe heb je ook geluk nodig. Eloy Room heeft al vaker punten voor ons gepakt en dat heeft hij woensdag weer gedaan.''