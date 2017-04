Politie wil meekijken met particuliere camera's

MALDEN - De gemeente Heumen vraagt burgers en bedrijven met een bewakingscamera om deze aan te melden bij de politie. Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere misdrijven.

Heumen richt zich tot mensen met een of meer camera’s aan hun woning of bedrijfspand. 'Laat het de politie alstublieft weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven.'

Databank Camera in Beeld

Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.

Politie kijkt niet live mee

Stel er wordt bij u ingebroken. De politie kijkt dan in een databank wie bij u in de buurt een camera heeft hangen en kan vervolgens snel de beelden ophalen om te kijken of de dader er misschien op staat. De politie kijkt dus niet live mee met de camera’s, maar inventariseert alleen waar deze hangen. Zo beschermt de camera niet alleen het persoonlijke bezit, maar helpt hij tegelijkertijd de buurt veiliger te maken.

Camera's kunnen worden aangemeld via www.politie.nl/cib