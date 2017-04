6 jaar cel voor steekpartij tijdens Koningsnacht in Nijmegen

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een 20-jarige man uit Wijchen moet zes jaar de gevangenis in. De rechtbank veroordeelde hem voor het neersteken van twee mannen in horecagelegenheid de Drie Gezusters in Nijmegen. Dit gebeurde vorig jaar tijdens de Koningsnacht.

Op basis van het dossier kan de rechtbank niet met zekerheid zeggen dat de Wijchenaar ook een derde slachtoffer van de steekpartij heeft gestoken. Hiervoor is hij dan ook vrijgesproken. Wel acht de rechtbank bewezen dat de veroordeelde samen met twee anderen in 2015 een man mishandeld heeft. De Wijchenaar moet zijn slachtoffers schadevergoeding betalen, beide slachtoffers van de steekpartij hebben volgens de rechtbank recht op ruim 27.000 euro. Aan het mishandelde slachtoffer uit 2015 moet de man 500 euro betalen. Zie ook Steekpartij tijdens Koningsnacht in Nijmegen, twee mannen zwaargewond

