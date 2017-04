Er op uit in de natuur: Vier de lente

Het weer nodigt weer uit dit weekeinde voor fijne natuurbeleving. Wij hebben een aantal tips op een rijtje gezet. Veel natuurplezier!

Stinzenplantenwandeling op Landgoed Waardenburg

Vogelmelk, bostulp, holwortel, Italiaanse aronskelk, daslook; het zijn allemaal stinzenplanten. De verwilderde voorjaarsbloemen zijn vanuit Oost-Europa en Zuidoost-Azië in de middeleeuwen Nederland ingevoerd om meer kleur te geven aan de buitenplaatsen. En dat is nu nog steeds zo. De opvallende bloemen zorgen voor een prachtig kleurenboeket en maken duidelijk dat de lente begonnen is. De boswachter van Geldersch Landschap en Kasteelen zet deze planten in het zonnetje tijdens een wandeling op landgoed Waardenburg en Neerijnen. Daarnaast zal hij ook vertellen over de historie en de inrichting van dit fraaie landgoed. De wandeling voert door het parkbos en de kasteeltuin.

Waar: Neerijnen

Wanneer: 8 april

Meer informatie: Geldersch Landschap en Kastelen



Foto: Landerij De Park

Vier de lente!

Kom met het hele gezin de lente vieren . Er is een uitgebreid lenteprogramma rondom het thema Vogels. Met spelletjes, speurtochten en ontdekkingen in de natuur. Kinderen kunnen vliegeren, vogels spotten en bij de postduiven kijken. In de kinderboerderij kunnen ze met de beesten knuffelen en kennismaken met onze nieuwe jonge biggetjes: Truffel en Bobby. Bij de vuurplaats kunnen ze een broodje bakken. In de tuin en de kas staat alles in het teken van zaaien. Ook daar is het echt lente!

Waar: Elst

Wanneer: 9 april

Meer informatie: Landerij De Park



Foto: IVN

Voorjaar in de heemtuin

In april begint de lente echt door te komen. IVN-ers krijgen vaak “de kriebels” als het lekker weer wordt en je de natuur “wakker” ziet worden. Vogels hebben er ook last van in het vroege voorjaar: voortplantingskriebels. Bij dat voorjaarsgedrag hoort het enthousiaste zingen van vogelmannetjes. En daarvan kan iedereen meegenieten, hopelijk ook de deelnemers aan de eerste zondagse heemtuinwandeling van dit seizoen. Ook de planten laten zich zien in Heemtuin Presikhaaf. Er bloeit al van alles. De eerste insecten dienen zich aan, zeker als de zon schijnen wil en er daardoor een aangename temperatuur heerst.

Waar: Arnhem

Wanneer: 9 april

Meer informatie: IVN