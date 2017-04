NEC-trainer Hyballa: zonder steun supporters gaat het niet

NIJMEGEN - Trainer Peter Hyballa beseft dat NEC onder enorme druk staat.

"Ik begrijp dan ook de teleurstelling van de supporters. We hebben een smal budget en hebben veel onnodige punten laten liggen, maar alleen tegen Utrecht was het echt slecht. En dan wint gisteren Roda ook nog eens, de druk neemt toe."

"Maar zonder de steun van de supporters gaat het niet. Als ze witte zakdoekjes meenemen voor mij en zich tegen mij richten, dan moet dat maar. Ik sta er morgen vol energie. Als ze de jongens op het veld maar niet afmaken. We hebben veel talenten en die moeten het team nu al dragen. De instelling is echt wel goed, maar de bal valt er steeds niet in. Ajax is toch een speciale wedstrijd en zij zullen zeker meer balbezit hebben. Maar wij proberen wat in de counter. Ik ben er nog niet uit of we een lijn van vier of vijf man achterin neerzetten."