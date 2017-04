Duizend extra kinderen sporten, maar nog geen vijftig op muziekles.

ARNHEM - Het jeugdcultuurfonds in Gelderland is een flop. Slechts 49 kinderen maken gebruik van het provinciale fonds waarmee kinderen uit armere gezinnen met cultuur in aanraking kunnen komen. Bijvoorbeeld door op musicalles te gaan. De provincie trok 180.000 euro uit voor dit fonds.

Het jeugdsportfonds kreeg 325.000 van de provincie en is wel succesvol. Meer dan 1000 Gelderse kinderen sporten via dit fonds. Veel provincies hebben een jeugdcultuurfonds en een sportfonds. Landelijk melden vier keer zoveel kinderen zich aan voor het sportfonds dan het cultuurfonds, maar in Gelderland blijven de aanmeldingen wel heel erg achter. Hoe dat komt, weet de provincie niet. Wel kan het te maken hebben met onbekendheid en lange besluitvormingsprocessen bij gemeenten. Slechts 16 Gelderse gemeenten zijn aangesloten bij het fonds, terwijl 27 gemeenten meedoen met het sportfonds. De twee fondsen zijn tijdelijk opgericht om gemeenten te helpen extra kinderen met sport en cultuur in aanraking te laten komen. Kinderen kunnen 450 euro per jaar krijgen. Aan het eind van dit jaar moeten de beide fondsen eigenlijk overgenomen worden door gemeenten. De subsidie van het jeugdsportfonds wordt waarschijnlijk met een half jaar verlengd, maar het Gelders bestuur betwijfelt of dat zin heeft voor het cultuurfonds. De deelnamecijfers aan beide fondsen blijken uit antwoorden op vragen van de Gelderse PvdA. Die partij wilde weten hoe het ging en stelt voor om de fondsen volgend jaar door te laten gaan. Zie ook: Muziek en dansles is in Arnhem ook mogelijk voor mensen met een kleine beurs "Ik moest bijna van musicalles af"