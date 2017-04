Iedereen weer water in Harderwijk en Ermelo

ERMELO - Een gedeelte van de inwoners en bedrijven in Harderwijk en Ermelo heeft vrijdag een kleine twee uur zonder water gezeten. Het ging om duizenden aansluitingen.

Bij graafwerkzaamheden in de Fokko Kortlanglaan in Ermelo is rond het middaguur een leiding kapot getrokken.

Waterbedrijf Vitens heeft het water omgeleid. Rond 14.00 uur had iedereen weer water.

Ziekenhuis Sint Jansdal had geen last van de waterstoring, want het ziekenhuis heeft een andere toevoerleiding.