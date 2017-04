Duizenden huishoudens Harderwijk en Ermelo zonder water

ERMELO - Een gedeelte van de inwoners en bedrijven in Harderwijk en Ermelo zitten sinds 12.15 uur zonder water. Dat meldt Vitens. Het gaat om duizenden aansluitingen.

Bij graafwerkzaamheden in de Fokko Kortlanglaan in Ermelo is een leiding kapot getrokken.

Waterbedrijf Vitens gaat het water omleiden en verwacht dat de meeste mensen rond 14.00 uur weer water hebben.

Alleen mensen in de buurt van de Fokko Kortlanglaan moeten langer wachten tot ze weer water hebben.

Ziekenhuis Sint Jansdal heeft geen last van de waterstoring, want het ziekenhuis heeft een andere toevoerleiding.