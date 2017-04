NEC steeds meer onder druk en dan komt Ajax op bezoek

NIJMEGEN - NEC verloor negen van de laatste tien wedstrijden en krijgt zaterdagavond kampioenskandidaat Ajax op bezoek.

Bij de Nijmegenaren ontbreken nog altijd de verdedigers Robin Buwalda en Mikael Dyrestam. Wojciech Golla keert terug na een schorsing en Michael Heinloth is weer volledig inzetbaar na de aanslag van vorige week door Vitessenaar Alexander Büttner.

Dit soort foto's gaat al rond op sociale media

De druk wordt steeds groter, want het gat met de degradatiezone is nog maar twee punten. Vanuit de supporters is er veel kritiek op de clubleiding en op het feit dat trainer Peter Hyballa erg vaak van opstelling en systeem wisselt. Maar toch roepen de meesten nu op om de ploeg in moeilijke tijden te blijven steunen.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Sturing, Dumic, Golla, Burnet; Bikel, Kadioglu, Breinburg; Grot, Rayhi.