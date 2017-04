Breng wil vervoersservice 'Breng Flex' fors uitbreiden

ARNHEM - De nieuwe vervoerservice van Breng genaamd 'Breng Flex' is vrijdagmiddag officieel van start gegaan. Mensen kunnen direct van iedere halte naar iedere andere halte reizen zonder overstap en binnen twee gebieden.

Breng wil de vervoersservice volgend jaar rond de regio Arnhem-Nijmegen uitbreiden. 'We hebben met verschillende gemeenten contact gehad en die waren erg positief over de service' vertelt Daan Stevens, woordvoerder van Breng. De gemeente Rheden is als eerste aan de beurt, rond september moet de service daar al beschikbaar zijn.

'Vorige week ging onze online campagne van start. Dat had een groot effect op de hoeveelheid klanten. Per dag krijgen we ongeveer 90 nieuwe klanten' aldus Stevens. 'In totaliteit hebben we nu rond de 4000 klanten waarvan 900 á 1000 actieve gebruikers.'

Door in te spelen op nieuwe technologische mogelijkheden en de wens om openbaar vervoer meer eigentijds en flexibeler te maken, is Breng flex als proef door de provincie Gelderland en Connexxion gestart.

zie ook:

Dat is makkelijk: een bus die je overal oppikt waar jij wilt