Basisplaatsen Kruiswijk en Leerdam bij Vitesse

ARNHEM - Vitesse-speler Kelvin Leerdam vervangt in de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Heerenveen rechtsback Kevin Diks. De Apeldoorner is geschorst vanwege zijn rode kaart woensdag tegen Heracles Almelo.

Alexander Büttner stond in die wedstrijd voor het eerst in de basis, maar de Doetinchemmer wordt vervangen door Arnold Kruiswijk en moet dus weer genoegen nemen met een reserverol. Kruiswijk speelde overigens vier jaar voor Heerenveen.

Vitesse won de laatste twee wedstrijden (tegen NEC en Heracles) en staat op dit moment vijfde. Een overwinning tegen Heerenveen is noodzaak om in de race te blijven voor de vierde plaats. Behalve het winnen van de beker is dat de tweede doelstelling van Vitesse dit seizoen.

Opstelling Vitesse: Room; Leerdam, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Nathan, Baker; Rashica, Van Wolfswinkel, Foor